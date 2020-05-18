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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 21:08 9

Місцеві вибори: "Слуга народу" в кінці травня назве кандидатів у мери

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18 травня 2020, 21:08 9
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Партія буде залучати бізнес до фінансування виборчої кампанії
Фото: скріншот відео
Партія буде залучати бізнес до фінансування виборчої кампанії

"Слуга народу" планує оголосити імена кандидатів у мери міст від партії до кінця травня.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу ZIK, передає RegioNews.

За його словами, партія має уявлення, кого рекомендувати на висунення міськими головами на місцевих виборах

Ми над цим працюємо, але ми нікого не оголошуємо, поки ми не зробимо необхідні заміри. Є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів. "Ноунейм" умовний не може з ними змагатися апріорі", - сказав він.

Арахамія додав, що у таких випадках будуть висувати людей із рейтингом. Він також зазначив, що "Слуга народу" буде залучати бізнес до фінансування рекламної кампанії партії під час передвиборної кампанії.

Арахамія запевняє, що достатки кандидатів не будуть критерієм, і це будуть перші вибори, які можна буде зробити таким шляхом.

Доведеться, як завжди, шукати баланс, умовно є в списку учитель, у якого немає грошей на вибори, і є в списку бізнесмен, у якого є гроші, треба знайти нормального бізнесмена і сказати, ти повинен профінансувати себе і ось цього хлопця вчителя, умовно має працювати так", - сказав він.

Нагадаємо, представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.


Давид Арахамія Слуга народа мер Місцеві вибори Кандидат
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