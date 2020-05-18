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18 мая 2020, 09:24 16

Кличко подтвердил слухи о создании "партии мэров"

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18 мая 2020, 09:24 16
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Мэры городов хотят, таким образом, отстаивать интересы громад
Facebook/Виталий Кличко
Мэры городов хотят, таким образом, отстаивать интересы громад

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что действительно ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.

Как передает RegioNews, об этом Кличко заявил в эфире канала ICTV.

Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать интересы общин. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы представить эту политическую силу", — сказал он.

Ранее информация о возможном политическом объединении мэров разных городов звучала от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров". Также СМИ сообщали о проведении онлайн-конференции касательно создания такой партии.

Ранее о таких консультациях рассказал и глава Днепра Борис Филатов. Он отметил, что и он, и мэр Львова Андрей Садовый считают, что объединяться надо по идеологическим признакам, а не по профессиональным.

По словам Бориса Филатова, амбициозная цель нового проекта - получить 30% голосов избирателей - тех, кто разочаровался в существующих партиях.

Напомним, идея объединения мэров городов под одним политическим проектом не нова для Украины. В 2019 году городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Позже эта партия "Доверяй делам" вошла в состав Оппозиционного блока, который в итоге пройти в Раду так и не сумел.

Ранее о желании присоединиться к партии, которая отстаивает интересы регионов, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.


мэр Кличко Виталий партия Киев
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