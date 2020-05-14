10:05  14 мая
Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело
08:53  14 мая
В зоне ООС погиб украинский военный, двое получили ранения - штаб
09:56  14 мая
Метро в украинских городах могут открыть не в один день - Ляшко
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 мая 2020, 13:18 7

Кличко обещает не повышать цены на проезд в общественном транспорте

Читайте також
українською мовою
14 мая 2020, 13:18 7
Читайте також українською мовою
Главной целью остается полноценное восстановление его работы
Фото: flickr
Главной целью остается полноценное восстановление его работы

Власти столицы не рассматривают вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте после карантина.

Об этом мэр Киева рассказал на брифинге 14 мая, передает RegioNews.

Он отметил, что Украина продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации, и призвал жителей Киева пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости.

Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же, мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Кличко.

По его словам, после возобновления работы общественного транспорта городские власти не будут повышать цены на проезд, и такая возможность не рассматривается.

Кличко также отметил, что после ослабления ограничений много киевлян вышли на работу, и транспортная ситуация в столице осложнилась. Это стало причиной инициативы об открытии метро.

Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им нужно будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев", - отметил мэр.

Он добавил, что с начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 проколов за грубые нарушения карантина в столице.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов представил 4 этапа выхода из карантина, а Владислав Криклий - план из 3 этапов для возобновления работы транспорта.


метро Киев карантин транспорт Виталий Кличко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэр Черновцов считает "странным" решение области о делегировании "карантинных" полномочий
14 мая 2020, 11:38
Зеленский назначил новых руководителей СБУ Киева и еще двух областей
14 мая 2020, 11:29
В киевском отеле из-за закрытых границ "застряли" полсотни младенцев, рожденных для иностранцев
14 мая 2020, 10:50
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 мая 2020, 22:00
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »