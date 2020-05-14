Кличко обещает не повышать цены на проезд в общественном транспорте

Главной целью остается полноценное восстановление его работы

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Главной целью остается полноценное восстановление его работы

Власти столицы не рассматривают вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте после карантина.

Об этом мэр Киева рассказал на брифинге 14 мая, передает RegioNews.

Он отметил, что Украина продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации, и призвал жителей Киева пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости.

Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же, мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Кличко.

По его словам, после возобновления работы общественного транспорта городские власти не будут повышать цены на проезд, и такая возможность не рассматривается.

Кличко также отметил, что после ослабления ограничений много киевлян вышли на работу, и транспортная ситуация в столице осложнилась. Это стало причиной инициативы об открытии метро.

Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им нужно будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев", - отметил мэр.

Он добавил, что с начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 проколов за грубые нарушения карантина в столице.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов представил 4 этапа выхода из карантина, а Владислав Криклий - план из 3 этапов для возобновления работы транспорта.