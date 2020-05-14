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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
14 мая 2020, 10:50 39

В киевском отеле из-за закрытых границ "застряли" полсотни младенцев, рожденных для иностранцев

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14 мая 2020, 10:50 39
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Украина снова попала в скандал относительно защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями
pixabay.com
Украина снова попала в скандал относительно защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями

В киевском отеле «Венеция» в одной большой комнате находятся 46 новорожденных методом суррогатного материнства, которые предназначены для отправки в страны Европы, Азии и США. Их не могут передать родителям, потому что границы закрыты из-за пандемии коронавируса.

В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рожденные методом суррогатного материнства иностранных граждан разных стран.

Об этом говорится в ролике на сайте частной клиники "Биотех" и в комментарии к этому видео на Facebook странице омбудсмена Людмилы Денисовой, пишет RegioNews.

Видео, которое опубликовала клиника, предназначенное для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

На нем персонал сообщает, что с детьми все хорошо и за ними присматривают педиатры. Видео разместили только на международной версии сайта клиники, на украинской и русской версиях оно отсутствует.

Ролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества", - написала в комментарии Людмила Денисова.

Омбудсмен считает, что государство не предпринимает должных мер по защите прав детей и достойного отношения к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.

Необходимо внесение изменений в законодательство Украины и закрепления требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины", - отметила Денисова.

Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства....

Опубликовано Людмилой Денисовой Среда, 13 мая 2020 г.

Справка:

В большинстве европейских стран и американских штатов коммерческое суррогатное материнство запрещено. После его запрета в Индии и Таиланде, Украина, конкурируя с Грузией и Казахстаном, стала столицей этой практики.

В связи с карантином, полностью закрытые границы, а суррогатные матери продолжают рожать. В отличие от других стран, где суррогатное материнство разрешено, в Украине женщины не имеют права оставить новорожденного ребенка себе.

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В Киеве преступная группа продавала детей за границу.


Киев карантин торговля людьми торговля Людмила Денисова дети суррогатное материнство
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