Кличко обіцяє не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті

Головною метою залишається повноцінне відновлення його роботи

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Головною метою залишається повноцінне відновлення його роботи

Влада столиці не розглядає питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті після карантину.

Про це мер Києва розповів під час брифінгу 14 травня, передає RegioNews.

Він наголосив, що Україна продовжує жити у режимі надзвичайної ситуації, і закликав мешканців Києва користуватися громадським транспортом тільки за нагальнї потреби.

Для нас зараз головне - без ексцесів відновити повноцінну роботу транспорту. Але, знову ж таки, ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації", - сказав Кличко.

За його словами, після відновлення роботи громадського транспорту міська влада не буде підвищувати ціни на проїзд, і така можливість не розглядається.

Кличко також зазначив, що після послаблення обмежень багато киян вийшли на роботу, і транспортна ситуація в столиці ускладнилася. Це стало причиною ініціативи про відкриття метро.

Але хочу підкреслити: це не означає, що ним потрібно буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців", - зазначив мер.

Він додав, що з початку обмежувальних заходів поліція склала майже 1200 проколів за грубі порушення карантину в столиці.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов представив 4 етапи виходу з карантину, а Владислав Криклій - план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.