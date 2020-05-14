Зеленский назначил новых руководителей СБУ Киева и еще двух областей

Также были уволены предыдущие руководители данных ведомств

Фото: Офис президента

Также были уволены предыдущие руководители данных ведомств

Президент Украины владимир Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Одесской и Житомирской областях.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно тексту указа №179/2020, с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г.. Киеве и Киевской области был уволен Сергей Болдырь.

Указом №182/2020 на эту должность был назначен Олег Головаша, до этого он возглавлял СБУ Житомирской области и был уволен указом президента №178/2020.

Еще одним указом №181/2020 Зеленский назначил главой СБУ Житомирской Сергея Лысака.

Также было изменено руководство Службы безопасности Украины в Одесской области, вместо Виталия Харченко эту должность занял Виктор Доровский.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.