Зеленский назначил новых руководителей СБУ Киева и еще двух областей
Президент Украины владимир Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Одесской и Житомирской областях.
Соответствующие указы опубликованы на официальном портале Офиса президента, передает RegioNews.
Согласно тексту указа №179/2020, с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г.. Киеве и Киевской области был уволен Сергей Болдырь.
Указом №182/2020 на эту должность был назначен Олег Головаша, до этого он возглавлял СБУ Житомирской области и был уволен указом президента №178/2020.
Еще одним указом №181/2020 Зеленский назначил главой СБУ Житомирской Сергея Лысака.
Также было изменено руководство Службы безопасности Украины в Одесской области, вместо Виталия Харченко эту должность занял Виктор Доровский.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.
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