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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 мая 2020, 11:29 29

Зеленский назначил новых руководителей СБУ Киева и еще двух областей

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14 мая 2020, 11:29 29
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Также были уволены предыдущие руководители данных ведомств
Фото: Офис президента
Также были уволены предыдущие руководители данных ведомств

Президент Украины владимир Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Одесской и Житомирской областях.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно тексту указа №179/2020, с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г.. Киеве и Киевской области был уволен Сергей Болдырь.

Указом №182/2020 на эту должность был назначен Олег Головаша, до этого он возглавлял СБУ Житомирской области и был уволен указом президента №178/2020.

Еще одним указом №181/2020 Зеленский назначил главой СБУ Житомирской Сергея Лысака.

Также было изменено руководство Службы безопасности Украины в Одесской области, вместо Виталия Харченко эту должность занял Виктор Доровский.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.


назначение Владимир Зеленский Одесса СБУ Киев Житомирская область Киевская область
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