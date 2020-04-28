На Луганщине задержали террористов "ЛНР", причастных к подрывам шести мостов

У задержанных боевиков изъяли целый арсенал взрывчатки

У задержанных боевиков изъяли целый арсенал взрывчатки

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов. Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа "Немца" захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва четырех мостов в районе населенных пунктов Закотне и Северск Донецкой области, двух мостов в городах Лисичанск и Рубежное на Луганщине. Еще два моста в Лисичанске были заминированы.

8 сентября 2019 года сотрудники СБУ и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следствия злоумышленник дал обличительные показания. Правоохранители получили от "Немца" подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположение схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения в отношении других участников возглавляемой им террористической группы.

С октября 2019 года до апреля 2020-го правохранители ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана".

Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, который состоял из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки "Star model B", 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников "группы Бергмана", которые признали свою вину в совершении терактов.

Обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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