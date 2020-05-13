Я вижу политический подтекст - зампред Харьковской ОГА о своем увольнении

Свичинский написал заявление на увольнении еще в прошлом году

Фото: УСИ

Свичинский написал заявление на увольнении еще в прошлом году

Бывший замглавы Одесской ОГА Виталий Свичинский, которого уволили из-за задержек выплат медикам, связывает свое увольнение с политикой и «с указанием сверху».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УСИ Одесса.

Напомним, что ранее на своей странице в соцсети Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что уволил заместителя Виталия Свичинского из-за задержки выплат работникам областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В свою очередь Свичинский заявил журналистам, что сам написал заявление об увольнении еще в прошлом году, но то, что ему дали ход сейчас - чиновник считает политическим решением.

Я вижу политический подтекст", - сказал Свичинский.

Кроме того, он подчеркнул, что не виноват в задержках выплат медикам. По его словам, он лично на селекторном совещании с Минздравом заявил, что с помощью имеющейся нормативной базы сделать соответствующие выплаты в виде трех должностных окладов невозможно.

Минздрав установил этот порядок и определил перечень лиц, которые действительно могут получить этот вид доплаты - приказ №768. Именно в этом приказе есть небольшая ссылка на то, что порядок и принцип выплаты определены другим приказом - Министерства социальной политики №145, где в пункте 1.1. написано, что эта выплата осуществляется в соответствии с фактически отработанным временем", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что надбавки к зарплате за март в размере 300% для врачей, борющихся с COVID-19, в полном объеме выплатили в 18 регионах Украины.