9 мая в Киеве будут усилены меры безопасности

Движение в центре города также будет ограничено

Фото: Нацполиция

Движение в центре города также будет ограничено

В центре столицы 9 мая сотрудники полиции и Нацгвардии в усиленном режиме будут следить за соблюдением правопорядка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует RegioNews.

В полиции рассказали, что в субботу на по всей территории Украины запланировано проведение около 340 мероприятий, в том числе 50 автопробегов.

Правоохранители готовы к обеспечению общественной безопасности во время мероприятий, а движение в центре Киева планируют ограничить.

За соблюдением порядка будут следить более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полиция ожидает провокации в этот день и уже проводит предупредительные мероприятия.

В частности, движение будет ограничено на площади Арсенальной, по улицам Ивана Мазепы, Лаврской, Омельяновича-Павленко, а также по аллее Героев Крут.

В полиции подчеркнули необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущения использования запрещенной символики.

Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.

На этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.