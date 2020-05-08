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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 21:48 2

9 мая в Киеве будут усилены меры безопасности

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08 мая 2020, 21:48 2
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Движение в центре города также будет ограничено
Фото: Нацполиция
Движение в центре города также будет ограничено

В центре столицы 9 мая сотрудники полиции и Нацгвардии в усиленном режиме будут следить за соблюдением правопорядка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует RegioNews.

В полиции рассказали, что в субботу на по всей территории Украины запланировано проведение около 340 мероприятий, в том числе 50 автопробегов.

Правоохранители готовы к обеспечению общественной безопасности во время мероприятий, а движение в центре Киева планируют ограничить.

За соблюдением порядка будут следить более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полиция ожидает провокации в этот день и уже проводит предупредительные мероприятия.

В частности, движение будет ограничено на площади Арсенальной, по улицам Ивана Мазепы, Лаврской, Омельяновича-Павленко, а также по аллее Героев Крут.

В полиции подчеркнули необходимость соблюдения выполнения закона о декоммунизации и недопущения использования запрещенной символики.

Напомним, карантин продлен до 22 мая. С 11 должен начать действовать ряд послаблений.

На этой неделе в Киеве начали открывать рынки. По состоянию на 8 мая количество работающих объектов увеличили до 13.


Нацгвардия Киев 9 мая Нацполиция
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