В САП сообщили о завершении следствия по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии
Завершилось досудебное расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81,64 млн гривен.
Об этом RegioNews стало известно в прес-службе САП.
Так, 8 мая детективы НАБУ по поручению прокуроров САП сообщили 7 подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования.
Отмечается, что после ознакомления стороной защиты с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.
Напомним, среди главных подозреваемых по данному делу проходят бывший народный депутат Максим Микитась, руководитель ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, а также экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.
В 2000-х годах "Укрбуд Девелопмент” взялся построить жилой комплекс для Нацгвардии в центре Киева. Впоследствии договор перезаключили, чтобы завладеть землей. А Вооруженным силам взамен отдали дома на окраине. Размер нанесенного государству ущерба превышает 81 млн гривен.
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