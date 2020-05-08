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08 мая 2020, 18:08 2

В САП сообщили о завершении следствия по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии

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08 мая 2020, 18:08 2
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Обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд
pixabay.com
Обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд

Завершилось досудебное расследование по делу о завладении имуществом Нацгвардии в размере 81,64 млн гривен.

Об этом RegioNews стало известно в прес-службе САП.

Так, 8 мая детективы НАБУ по поручению прокуроров САП сообщили 7 подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования.

Отмечается, что после ознакомления стороной защиты с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, среди главных подозреваемых по данному делу проходят бывший народный депутат Максим Микитась, руководитель ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, а также экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.

В 2000-х годах "Укрбуд Девелопмент” взялся построить жилой комплекс для Нацгвардии в центре Киева. Впоследствии договор перезаключили, чтобы завладеть землей. А Вооруженным силам взамен отдали дома на окраине. Размер нанесенного государству ущерба превышает 81 млн гривен.


Нацгвардия САП суд имущество
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