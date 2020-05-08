Кличко не исключает возможность возвращения строгого карантина
В случае новой масштабной вспышки коронавируса в Киеве могут вернуться к жестким мерам карантина.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала ZIK, передает RegioNews.
Мы медленно снимаем ограничения. Но постепенное снятие ограничений не означает снятие всех ограничений", - сказал он.
Кличко добавил, что на 20 числа мая запланировано внедрение следующей волны смягчения карантина.
В начале 20-х чисел, 21 или 22 мая, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения. Но мы опираемся исключительно на цифры, которые получаем от лабораторного центра", - сообщил Кличко.
По его словам, запуск работы крупных торговых центров невозможен без восстановления работы наземного транспорта. Власти также готовятся к этому.
Если неожиданно у нас будет вспышка инфекции, мы все можем сломать и снова перейти к жесткому карантину", - отметил Кличко.
Он добавил, что в столице 11 мая будет разрешено посещать парки, а также работать с ограничениями малому и среднему бизнесу.
Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.
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