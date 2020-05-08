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Александра Василенко журналист [email protected]
08 мая 2020, 18:50 1

В Кропивницком открыли символическое "Поле памяти”

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українською мовою
08 мая 2020, 18:50 1
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Возле будущего полкового храма в Кропивницком засеяли "Поле памяти”
Фото: 3-й полк спецназначения имени князя Святослава Храброго
Возле будущего полкового храма в Кропивницком засеяли "Поле памяти”

8 мая в Кропивницком Кировоградской области на территории 3-го полка спецназначения имени князя Святослава Храброго засеяли символическое “Поле памяти”.

Об этом информируют RegioNews со ссылкой на информацию на сайте полка.

Поле засадили под стенами будущего храма, на одной из стен которого уже начали создавать мурал с изображением военных ВСУ, которые погибли во время русско-украинской войны на Донбассе. Под муралом расположили каменную глыбу с надписью: "Они погибли, чтобы мы стали Украинцами”.

Посадили семена в землю члены семей и боевые побратимы погибших украинских военных. Они также привезли землю с тех мест, где родились павшие бойцы.

Напомним, что создание этого мемориального комплекса обсудили еще во время торжеств по случаю Дня Вооруженных Сил Украины в 2019 году.

Как писали RegioNews раньше, завтра, 9 мая, в Днепропетровской области традиционные парады и возложение цветов к мемориалам погибшим во Второй Мировой войне заменят автопробегами и лазерным шоу.



погибшие 9 мая Кропивницкий ВСУ Кировоградская область День победы
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