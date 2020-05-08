В Кропивницком открыли символическое "Поле памяти”

Возле будущего полкового храма в Кропивницком засеяли "Поле памяти”

Фото: 3-й полк спецназначения имени князя Святослава Храброго

Возле будущего полкового храма в Кропивницком засеяли "Поле памяти”

Об этом информируют RegioNews со ссылкой на информацию на сайте полка.

Поле засадили под стенами будущего храма, на одной из стен которого уже начали создавать мурал с изображением военных ВСУ, которые погибли во время русско-украинской войны на Донбассе. Под муралом расположили каменную глыбу с надписью: "Они погибли, чтобы мы стали Украинцами”.

Посадили семена в землю члены семей и боевые побратимы погибших украинских военных. Они также привезли землю с тех мест, где родились павшие бойцы.

Напомним, что создание этого мемориального комплекса обсудили еще во время торжеств по случаю Дня Вооруженных Сил Украины в 2019 году.

Как писали RegioNews раньше, завтра, 9 мая, в Днепропетровской области традиционные парады и возложение цветов к мемориалам погибшим во Второй Мировой войне заменят автопробегами и лазерным шоу.



