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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 мая 2020, 15:12 3

Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии

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08 мая 2020, 15:12 3
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Он надеется, что между обеими странами сохранятся хорошие отношения
Фото: Офис президента
Он надеется, что между обеими странами сохранятся хорошие отношения

По мнению президента Владимира Зеленского, отзыв посла Грузии в Украине в связи с назначением Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ, является ошибочным.

Об этом он заявил во время визита в Луганскую область, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Украинская сторона не будет отзывать нашего посла. Он считает, что отношения между двумя странами более длительные, чем любое руководство.

Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут", - сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что это политика Украины, Саакашвили является гражданином Украины, и он, как президент, его назначил.

Решение об отзыве посла прокомментировал в Facebook также Михеил Саакашвили.

Президент Зеленский за то, чтобы Украина развивала отношения с Грузией при любой власти там, и я это полностью поддерживаю. Это мудрая государственная позиция. Грузинский народ не позволит никакой власти Грузии хоть на каплю ухудшить отношения с Украиной или даже намекать на это", - написал он.

Саакашвили выразил надежду, что между Грузией и Украиной все будет хорошо и близким, дружественным отношениям наших двух стран просто нет другой альтернативы.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

7 мая Офис президента опубликовал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. Этому предшествовали две недели переговоров с президентом. Первым местом, которое хотели предложить Саакашвили, был пост вице-премьера по реформам.


Кабмин Владимир Зеленский реформа Михаил Саакашвили Грузия
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