Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время сегодняшней российской атаки под ударом оказалось Закарпатье. Один из вражеских беспилотников типа Shahed попал по территории Мукачевской общины

Об этом сообщили в Мукачевском городском совете, передает RegioNews.

Один из дронов попал в Мукачевской общине, еще два удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По предварительной информации, данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

В общем воздушная тревога на Закарпатье длилась почти три часа.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, во Львовской области во время массированной российской атаки зафиксировали падение вражеского беспилотника. Дрон упал в поле в одном из сел Золочевского района возле жилого дома.

В результате утреннего российского удара по Ровенщине обесточено более 300 населенных пунктов.