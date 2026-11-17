Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе Р-14 автомобиль Citroen сбил 19-летнего пешехода, находившегося на дороге. От полученных травм парень погиб.

На месте ДТП работали правоохранители и медики.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.