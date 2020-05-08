08:37  08 мая
Интенсивность обстрелов на Донбассе резко возросла, шестеро бойцов ранены
10:38  08 мая
Во Львовской области за последние сутки зафиксировано больше всего случаев COVID-19 в Украине
11:31  08 мая
В Виннице вода в реке Тяжиловке стала химически зеленой
UA | RU
UA | RU
08 мая 2020, 09:21 6

Саакашвили о своем назначении: неординарный шаг

Читайте також
українською мовою
08 мая 2020, 09:21 6
Читайте також українською мовою
Политик похвалил решительность Владимира Зеленского
Фото: Facebook Mikheil Saakashvili
Политик похвалил решительность Владимира Зеленского

Михеил Саакашвили назвал свое назначение на пост главы Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ неординарным шагом. 

Об этом политик написал на своей странице в Facebook после публикации президентского указа, сообщает RegioNews.

Саакашвили утверждает, что, раз уж президент Владимир Зеленский, несмотря на сопротивление, одобрил назначение, значит, глава государства "решительно настроен на радикальные реформы и изменения”. Бывший президент Грузии и новый глава комитета в Нацсовете добавил, что Зеленский "никогда не станет вором”.

Саакашвили уверяет, что готов максимально помочь "вытаскивать Украину из болота”. К слову, тех, кто выступал против его включения в состав Нацсовета, политик обвинил в попытке это "болото” сохранить.

Напомним, 7 мая Офис президента опубликовал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. Этому предшествовали две недели переговоров с президентом. Первым местом, которое хотели предложить Саакашвили, был пост вице-премьера по реформам.


назначение кадры реформа президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Не в министерство, а в Нацсовет: Саакашвили рассказал о своем назначении
06 мая 2020, 13:57
Концепция поменялась: Саакашвили нашли новое место
30 апреля 2020, 17:32
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 мая 2020, 22:01
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Все видео »
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Все досье »