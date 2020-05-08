Саакашвили о своем назначении: неординарный шаг

Политик похвалил решительность Владимира Зеленского

Фото: Facebook Mikheil Saakashvili

Политик похвалил решительность Владимира Зеленского

Михеил Саакашвили назвал свое назначение на пост главы Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ неординарным шагом.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook после публикации президентского указа, сообщает RegioNews.

Саакашвили утверждает, что, раз уж президент Владимир Зеленский, несмотря на сопротивление, одобрил назначение, значит, глава государства "решительно настроен на радикальные реформы и изменения”. Бывший президент Грузии и новый глава комитета в Нацсовете добавил, что Зеленский "никогда не станет вором”.

Саакашвили уверяет, что готов максимально помочь "вытаскивать Украину из болота”. К слову, тех, кто выступал против его включения в состав Нацсовета, политик обвинил в попытке это "болото” сохранить.

Напомним, 7 мая Офис президента опубликовал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. Этому предшествовали две недели переговоров с президентом. Первым местом, которое хотели предложить Саакашвили, был пост вице-премьера по реформам.