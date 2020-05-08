Саакашвили о своем назначении: неординарный шаг
Михеил Саакашвили назвал свое назначение на пост главы Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ неординарным шагом.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook после публикации президентского указа, сообщает RegioNews.
Саакашвили утверждает, что, раз уж президент Владимир Зеленский, несмотря на сопротивление, одобрил назначение, значит, глава государства "решительно настроен на радикальные реформы и изменения”. Бывший президент Грузии и новый глава комитета в Нацсовете добавил, что Зеленский "никогда не станет вором”.
Саакашвили уверяет, что готов максимально помочь "вытаскивать Украину из болота”. К слову, тех, кто выступал против его включения в состав Нацсовета, политик обвинил в попытке это "болото” сохранить.
Напомним, 7 мая Офис президента опубликовал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. Этому предшествовали две недели переговоров с президентом. Первым местом, которое хотели предложить Саакашвили, был пост вице-премьера по реформам.
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