Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Атака произошла около 08:30, когда сотрудники патрульной полиции передвигались по городу на автомобиле Renault Duster. Во время движения в автомобиль попал российский дрон на оптоволоконном управлении.

В результате взрыва 33-летний и 23-летний полицейские получили взрывные травмы и осколочные ранения. Обоих госпитализировали.

Служебный автомобиль получил повреждения и больше не пригоден к эксплуатации.

Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Число погибших возросло до двух человек, пострадал 31 человек.