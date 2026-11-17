Российский дрон атаковал полицейский автомобиль в Сумской области: двое раненых
Утром 17 ноября в Глухове Сумской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Атака произошла около 08:30, когда сотрудники патрульной полиции передвигались по городу на автомобиле Renault Duster. Во время движения в автомобиль попал российский дрон на оптоволоконном управлении.
В результате взрыва 33-летний и 23-летний полицейские получили взрывные травмы и осколочные ранения. Обоих госпитализировали.
Служебный автомобиль получил повреждения и больше не пригоден к эксплуатации.
Напомним, утром 17 ноября враг совершил комбинированную атаку на Запорожье. Число погибших возросло до двух человек, пострадал 31 человек.
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