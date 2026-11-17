В Венгрию на лодке за $7000: на Закарпатье разоблачили схему переправки через границу
На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который за 7 тысяч долларов обещал организовать незаконное пересечение границы с Венгрией на резиновой лодке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Во время общения в мессенджере делец назвал стоимость своих услуг и объяснил, что границу придется пересекать через реку вне официальных пунктов пропуска. Для переправки он пообещал предоставить резиновую лодку и спасательный жилет.
Мужчину задержали на окраине поселка Вилок во время передачи денег.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Напомним, в Винницкой области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Молдовой через Днестр.