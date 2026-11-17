Фото: ГПСУ

На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который за 7 тысяч долларов обещал организовать незаконное пересечение границы с Венгрией на резиновой лодке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Во время общения в мессенджере делец назвал стоимость своих услуг и объяснил, что границу придется пересекать через реку вне официальных пунктов пропуска. Для переправки он пообещал предоставить резиновую лодку и спасательный жилет.

Мужчину задержали на окраине поселка Вилок во время передачи денег.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Молдовой через Днестр.