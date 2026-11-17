Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратились жильцы дома, которые сообщили, что их соседи несколько дней не выходят на связь. Правоохранители вместе со спасателями КАРС открыли дверь квартиры и обнаружили тела 42-летнего мужчины и его родителей в возрасте 64 и 67 лет.

Во время осмотра жилья выяснилось, что на кухне работала газовая конфорка. Окна в квартире были закрыты, а межкомнатная дверь – открыта, что могло способствовать распространению опасного газа.

Окончательную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в городе Дубно Дубенского района три человека отравились угарным газом. Среди пострадавших – двое детей.