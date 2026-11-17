Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель маршрутки Iveco не соблюдал безопасную скорость движения и столкнулся с попутным автомобилем Dacia Logan под управлением 45-летней женщины.

В результате столкновения пострадали 33-летний пассажир маршрутки, водитель легковушки и ее 25-летняя пассажирка. Всех троих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство. У водителей отобрали биологические образцы, изъяли транспортные средства. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.