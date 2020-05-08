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08 мая 2020, 11:50 3

Грузия отзывает посла из-за назначения Саакашвили

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українською мовою
08 мая 2020, 11:50 3
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В Тбилиси должны решить, что делать в дальнейшем
Фото: Facebook David Zalkaliani / დავით ზალკალიანი
В Тбилиси должны решить, что делать в дальнейшем

После назначения Саакашвили в Нацсовет реформ Грузия отозвала посла из Украины для проведения консультаций. 

Об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани Первому каналу Грузии, передает RegioNews.

В Тбилиси заявили, что, несмотря на действия президента Украины Владимира Зеленского, который утвердил назначение, не собираются разрывать дипломатические отношения с Украиной или же пересматривать программу стратегического партнерства.

На данный момент посла отозвали, чтобы вместе с ним разработать план дальнейших шагов в отношениях с Украиной. При этом официальный Тбилиси обещает приложить усилия, чтобы минимизировать вред от дипломатических разногласий.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет реформ после того, как не удалось сделать его вице-премьер-министром.

Отметим, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных производств у себя на родине. Политик был заочно осужден и объявлен в розыск. Грузия неоднократно пыталась добиться его экстрадиции и угрожала отозвать посла.


Украина назначение посол МИД Грузия
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