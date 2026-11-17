Вино почти столетней давности: на Закарпатье таможенники изъяли 142 бутылки итальянского алкоголя
На таможенном посту "Дьяково" на Закарпатье в грузовике из Италии обнаружили 142 бутылки незадекларированного вина. Самая старая бутылка датирована 1932 годом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
Водитель перевозил сборный груз, в документах на которые указаны кондитерские изделия, сантехника, трикотаж и бытовые товары. Однако во время проверки таможенники обнаружили в грузовом отделении партию итальянских вин разных марок.
Среди обнаруженного алкоголя были вина, датированные 1932-2006 годами. Некоторые бутылки могут представлять особую ценность для коллекционеров.
По предварительным оценкам, стоимость одной бутылки на украинском рынке составляет около 2,5 тысяч гривен, а отдельных выдержанных вин может достигать 20-30 тысяч гривен.
На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Все 142 бутылки временно изъяты до решения суда. Окончательную стоимость алкоголя определит эксперт.
Напомним, ранее на границе Львовской области таможенники изъяли партию коллекционных монет: китайские драконы и серебро памяти Папы Римского.