Фото: Гостаможслужба

На таможенном посту "Дьяково" на Закарпатье в грузовике из Италии обнаружили 142 бутылки незадекларированного вина. Самая старая бутылка датирована 1932 годом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Водитель перевозил сборный груз, в документах на которые указаны кондитерские изделия, сантехника, трикотаж и бытовые товары. Однако во время проверки таможенники обнаружили в грузовом отделении партию итальянских вин разных марок.

Среди обнаруженного алкоголя были вина, датированные 1932-2006 годами. Некоторые бутылки могут представлять особую ценность для коллекционеров.

По предварительным оценкам, стоимость одной бутылки на украинском рынке составляет около 2,5 тысяч гривен, а отдельных выдержанных вин может достигать 20-30 тысяч гривен.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Все 142 бутылки временно изъяты до решения суда. Окончательную стоимость алкоголя определит эксперт.

Напомним, ранее на границе Львовской области таможенники изъяли партию коллекционных монет: китайские драконы и серебро памяти Папы Римского.