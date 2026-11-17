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В Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Авария произошла 14 ноября около 18:30 по улице Пражской в Днепровском районе столицы.

По данным следствия, водитель Toyota Prius двигался по направлению к Дарницкой площади. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу переходили дорогу две женщины с детьми. Одна из них везла детскую коляску с младенцем.

Следствие установило, что водитель не снизил скорость и не предпочел пешеходов, в результате чего наехал на коляску с ребенком.

Четырехмесячную девочку с тяжелыми травмами госпитализировали. Остальные пешеходы не пострадали.

После ДТП мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение.

По ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровенской иномарка сбила школьника. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил множественные травмы.