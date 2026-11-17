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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых подробностях операции по уничтожению Крымского моста. По его словам, подготовка длилась несколько недель

Об этом глава государства написал в соцсетях, передает RegioNews.

"Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ", – сказал Зеленский.

По словам президента, перед выходом на финальную цель, украинские военные поэтапно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радары, средства радиоэлектронной борьбы и другие определенные объекты.

В ходе операции использовали ряд украинских разработок, в частности беспилотники Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Январь", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и ракеты Р-360 "Нептун".

Зеленский рассказал, что беспилотники "Паляница" поразили автомобильную часть моста. Железнодорожную часть атаковали ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5.

Также, по словам президента, украинские военные применили ракеты "Фламинго" для управляемого поражения цели.

Глава государства подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала России шаги для деэскалации, однако в ответ получала отказы. Он отметил, что Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру, в частности, мосты в Запорожье, Днепре, Киеве и в Одесской области. Украина, по его словам, восстанавливает поврежденные объекты, но в то же время отвечает на российский террор.

"Война всегда будет возвращаться туда, где она началась", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил СБУ, подразделения Сил обороны, Министерство обороны, Главнокомандующего ВСУ, Генштаба и украинских производителей оружия за проведение операции.

Справка: Крымский (Керченский) мост – незаконно построенное Россией транспортное сооружение, соединяющее временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ через Керченский пролив. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019-го.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом. В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке.