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08 мая 2020, 10:45 3

Министр здравоохранения объяснил, что не так с медреформой

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08 мая 2020, 10:45 3
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Степанов утверждает, что предыдущий вариант - просто красивые слайды
Фото: Facebook Максим Степанов
Степанов утверждает, что предыдущий вариант - просто красивые слайды

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о первых результатах аудита медицинской отрасли и причинах того, что правительство взялось за трансформацию запланированных изменений в медицине.

Как передает RegioNews, о проблемах глава Минздрава написал на своей странице в Facebook.

Степанов утверждает, что при разработке реформы во время работы Ульяны Супрун за образец брали отдельные элементы из опыта западных стран. Но к украинским реалиям ничего не адаптировали. Стратегические планы предыдущей команды министр здравоохранения назвал "красивыми слайдами в презентации”. По словам Степанова, в нынешнем виде реформа не предусматривает ни бесплатных услуг, ни повышения зарплат врачам, ни улучшения здоровья пациентов.

Глава Минздрава упрекнул предшественников и в плохой коммуникации. Чиновник заявил, что инициаторы медреформы не смогли объяснить населению ее суть, поскольку сами не разбирались в своей программе.

В то же время сам Максим Степанов о планируемых изменениях заявил то же самое, что говорил и раньше: медреформу доведут до конца без увольнений врачей и закрытия медучреждений. Также известно, что правительство не будет отказываться от Национальной службы здоровья, которую запустили в период работы Супрун.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что без пересмотра медреформы без работы могут остаться 50 тысяч специалистов.


Кабмин медицина медреформа Минздрав врачи
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