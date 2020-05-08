Министр здравоохранения объяснил, что не так с медреформой
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о первых результатах аудита медицинской отрасли и причинах того, что правительство взялось за трансформацию запланированных изменений в медицине.
Как передает RegioNews, о проблемах глава Минздрава написал на своей странице в Facebook.
Степанов утверждает, что при разработке реформы во время работы Ульяны Супрун за образец брали отдельные элементы из опыта западных стран. Но к украинским реалиям ничего не адаптировали. Стратегические планы предыдущей команды министр здравоохранения назвал "красивыми слайдами в презентации”. По словам Степанова, в нынешнем виде реформа не предусматривает ни бесплатных услуг, ни повышения зарплат врачам, ни улучшения здоровья пациентов.
Глава Минздрава упрекнул предшественников и в плохой коммуникации. Чиновник заявил, что инициаторы медреформы не смогли объяснить населению ее суть, поскольку сами не разбирались в своей программе.
В то же время сам Максим Степанов о планируемых изменениях заявил то же самое, что говорил и раньше: медреформу доведут до конца без увольнений врачей и закрытия медучреждений. Также известно, что правительство не будет отказываться от Национальной службы здоровья, которую запустили в период работы Супрун.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что без пересмотра медреформы без работы могут остаться 50 тысяч специалистов.
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