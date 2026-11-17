Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины повышают риск ядерной аварии этой зимой. Из-за возможных перебоев с электроснабжением атомным электростанциям может быть сложнее обеспечивать охлаждение ядерного топлива

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление европейских организаций в области ядерной и радиационной безопасности, передает RegioNews.

Специалисты объясняют, что стабильное наружное электропитание необходимо для безопасной работы систем охлаждения на АЭС. При масштабном обесточивании может возникнуть угроза перегрева ядерного топлива, его расплавления и выброса радиоактивных веществ.

С призывом к России прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре выступили три организации:

HERCA – Ассоциация руководителей европейских органов по радиационной защите и безопасности,

WENRA – Ассоциация ядерных регуляторов Западной Европы,

NORA – объединение руководителей северных органов радиационной безопасности.

Эти организации представляют 38 стран, включая все государства Евросоюза, США, Великобританию, Канаду и Японию.

"Вместе мы выражаем глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности, возникающих в результате войны России против Украины и ее продолжения атак на энергетическую инфраструктуру страны", – говорится в совместном заявлении.

Глава HERCA и NORA Пер Странд отметил, что в последние недели российские атаки стали более смертоносными. В частности, российские войска используют беспилотники с более мощными боевыми частями и более точной наводкой.

По его словам, самый высокий риск ядерной аварии может прийтись именно на эту зиму.

Одним из самых опасных сценариев Странд назвал общенациональное обесточивание, которое может одновременно задеть девять действующих в Украине ядерных реакторов.

"Одновременное выведение из строя девяти реакторов с потенциальным утечкой радиоактивных веществ создало бы достаточно серьезную ситуацию", - подчеркнул он.

В то же время, Странд подчеркнул, что такого развития событий можно избежать. Для этого необходимо усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Европейским странам также следует заранее согласовать совместные действия и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в случае ядерной аварии.

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в военную базу, разместив на ее территории технику, склады вооружений и пункты управления дронами-камикадзе.

Читайте также: Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения