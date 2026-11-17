Иллюстративное фото: ГСЧС Хмельницкой области

Во вторник, 17 ноября, российский беспилотник попал в жилой дом в Хмельницком. В результате удара возник пожар

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

На место прибыли спасатели, ликвидировавшие возгорание. Там работают все необходимые службы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, утром 17 ноября западные регионы Украины оказались под массированной атакой российских "шахедов". Под угрозой ударных беспилотников, в частности, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области.

Во Львовской области во время массированной российской атаки зафиксировали падение вражеского беспилотника. Дрон упал в поле в одном из сел Золочевского района возле жилого дома.

В результате утреннего российского удара по Ровенщине с неточно более 300 населенных пунктов.