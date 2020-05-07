Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана

Благодаря реформе децентрализации, в 2018-2019 годах местные общины получили средства, благодаря которым было реализовано немало инфраструктурных проектов

Фото: vin.gov.ua

Благодаря реформе децентрализации, в 2018-2019 годах местные общины получили средства, благодаря которым было реализовано немало инфраструктурных проектов

5 мая министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев проинспектировал объекты, которые были реконструированы за счет Государственного фонда регионального развития еще предыдущим правительством Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает телеканал "ВІТА", передает RegioNews.

В частности, Винницкий городской голова Сергей Моргунов провел для чиновника экскурсию по улице Замостянской, которую реконструировали при поддержке фонда регионального развития, и с которого команда тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана выделила для Винницы средства.

Благодаря правительству Гройсмана финансирование прошло в два этапа, на первом этапе из бюджета было выделено 50 миллионов 652 тысячи, и местный бюджет дал 105 миллионов 654 тысячи, вместе это было 156 миллионов, потрачено на эту всю аллею", - сказал Моргунов.

По словам городского головы, кардинальных изменений так называемая "Винницкая миля", так еще называют улицу Замостянскую, испытала во время капитального ремонта, который состоялся в 2018-2019 годах.

За три года сотрудничества с фондом, который ввел Кабмин Гройсмана, в Виннице реконструировали кроме улицы Замостянской Киевский мост, площадь Гагарина и проспект Космонавтов, а город в шестой раз стал самым комфортным в Украине", - говорится в материале.

Чернышев также отметил достижения реформы децентрализации. Он заявил, что в восторге от увиденного, и это яркий пример заботы о своем городе, который жители Винницы будут помнить десятками лет. Правда, какое именно он имеет отношение к этому процессу, не сообщил.

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Напомним, 11 марта 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации.

5 апреля сообщалось, что Министр Чернышов так и не реализовал ни один из своих строительных мега-проектов.

Также сообщалось, что люди Чернышова в КОДА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ в Киевской области, а больные коронавирусом вторую неделю ждут новые аппараты искусственной вентиляции легких.