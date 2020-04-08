Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ

В Киевской области больные коронавирусом вторую неделю ждут новые аппараты искусственной вентиляции легких, а медики остаются без надлежащей защиты из-за того, что в ОГА застопорили закупку необходимой медтехники

Фото: stock.adobe.com

В Киевской области больные коронавирусом вторую неделю ждут новые аппараты искусственной вентиляции легких, а медики остаются без надлежащей защиты из-за того, что в ОГА застопорили закупку необходимой медтехники

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на издание "Чесно".

В частности, блокирует покупку аппаратов директор Департамента охраны здоровья Киевской ОГА Максим Ионов, которого назначили на должность во времена предыдущего главы ОГА Алексея Чернышова (глава Министерства развития общин и территорий - ред.).

Он даже написал докладную в ОПУ по итогам проверок о том, что существуют риски неэффективного использования бюджетных средств в результате закупок 46 аппаратов ИВЛ, двух лабораторий для проведения ПЦР-исследований, масок и защитных костюмов на сумму свыше 58 миллионов гривен из 76 миллионов, которые выделил облсовет.

По его словам, ОГА заказала аппараты ИВЛ у фирмы ООО "Компания Елдимед", которая, не имеет офиса и в течение нескольких лет своего существования провела закупки на общую сумму 2 млн грн, а срок поставки аппаратуры определили до конца 2020 года.

Как рассказал Ионов, и.о. председателя КОГА Василий Володин и профильный заместитель Олег Торкунов (в ОГА их привел в декабре 2019 года бывший ее председатель Алексей Чернышов - ред.) осведомлены о последствиях, но все равно настаивают на подписании договоров на закупки со стороны ДОЗ.

Издание пишет, что такие цены на аппараты не являются нарушением закона, но не исключено, что это может быть предварительной договоренностью между КОГА и фирмой, которая будет подавать предложение. Также во время переговорных процедур заказчик может попросить о снижении стоимости товаров или услуг, и обычно, если большее количество товаров закупается, то ниже и цена за единицу.

По словам Ионова, он не собирается подписывать договор по ряду причин. В частности, кроме несуществующего адреса компании, есть риск завышения цен на аппараты ИВЛ и слишком поздней поставки товаров из-за того, что дата выполнения заказа указана 31 декабря 2020 года.

Также Ионов предлагал повторно провести тендеры и дать возможность другим участникам представить свои предложения, но Володин ему сказал, "что он уже отчитался президенту, что процесс закупок запущен и все необходимое вот-вот будет в больницах". И в добавок 7 апреля отрекомендовал в помощь своего советника по вопросам закупок для медучреждений Аллу Арешкович, которую связывают с группой Игоря Коломойского, а назначение ее в КОГА лично лоббировал нардеп из группы олигарха Александр Дубинский.

Как пишет "Честно", о том, что Арешкович протеже Дубинского писал и экс-глава КОГА Бно-Айриян, которого уволили со скандалом благодаря людям Коломойского, чтобы назначить Чернышова.