Кабмин утвердил планы формирования ОТО в четырех областях
Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.
Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий, пишет Regionews.
Утверджено еще четыре перспективные планы формирования территорий общин. Жители этих областей имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства, развиваться и получать качественные административные и другие государственные услуги", – прокомментировал Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Проекты распоряжений Кабмина разработаны соответствующими областными государственными администрациями совместно с Министерством развития общин и территорий Украины. Перспективные планы соответствуют критериям Методики формирования способных территориальных общин и охватывают всю территорию областей.
В соответствии с распоряжениями, в Винницкой области предусмотрено 63, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52 способные (объединенные) территориальные общины.
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