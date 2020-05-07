Кабмин утвердил планы формирования ОТО в четырех областях

В Винницкой области предусмотрено 63, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52 территориальные общины

В Винницкой области предусмотрено 63, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52 территориальные общины

Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Винницкой, Донецкой, Черкасской и, с доработкой, Черновицкой областей.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий, пишет Regionews.

Утверджено еще четыре перспективные планы формирования территорий общин. Жители этих областей имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства, развиваться и получать качественные административные и другие государственные услуги", – прокомментировал Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Проекты распоряжений Кабмина разработаны соответствующими областными государственными администрациями совместно с Министерством развития общин и территорий Украины. Перспективные планы соответствуют критериям Методики формирования способных территориальных общин и охватывают всю территорию областей.

В соответствии с распоряжениями, в Винницкой области предусмотрено 63, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52 способные (объединенные) территориальные общины.