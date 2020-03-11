Зеленский уволил Чернышева с должности главы Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский освободил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации

Фото: koda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский освободил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, пишет RegioNews.

Другим указом Зеленский возложил временное исполнение обязанностей председателя Киевской ОГА на первого заместителя Василия Володина.

4 марта был назначен новый состав Кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Алексей Чернышев был назначен министром развития общин и территорий.