На Винниччине полицейский в отпуске промышлял разбоем

Милиционер помог своим коллегам "выбить" убытки за автомобиль

Милиционер помог своим коллегам "выбить" убытки за автомобиль

Четверо злоумышленников ворвались в двух квартир винничан, нанесли телесные повреждения четырем потерпевшим, присвоили ценные вещи и убегали от полиции на внедорожнике.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Винницкой области.

Требование полицейских об остановке водитель автомобиля проигнорировал и на большой скорости начал убегать. Двух злоумышленников остановили в Жмеринском районе. В Виннице по установленным адресам ночью задержали еще двоих причастных к преступлению.

По предварительной информации следствия, 38-летний владелец "LEXUS LX 470", которому в марте неизвестный повредил автомобиль, вместе с тремя друзьями решил компенсировать причиненные убытки. Он выяснил адрес, где, по его мнению, должен был находиться человек, что повредил авто, и ворвался туда с товарищами.

В квартире находился владелец дома и его знакомый. Злоумышленники нанесли им телесные повреждения и забрали из квартиры все ценные бытовые вещи. Пострадал также и сосед, который пытался вмешаться в ситуацию.

Потерпевших нападавшие заставили сесть во внедорожник. В тот же вечер они побывали еще по одному адресу в г. Виннице, где проживал мужчина, который мог повредить внедорожник. У него они также забрали личные вещи из квартиры.

Трех потерпевших злоумышленники вывезли на двух автомобилях за город, где под угрозами заставили написать расписки, что они не имеют претензий. А мужчину, которого владелец внедорожника заподозрил в повреждении своего автомобиля, заставили написать долговую расписку.

У злоумышленников изъяты автомобили LEXUS LX 470 и "Део" и присвоенное имущество.

Все четверо задержанных помещены в изолятор временного содержания. Как выяснилось, среди злоумышленников был работник одного из райотделов полиции, который находился в отпуске. Учитывая это, в соответствии с подследственности, все материалы будут переданы в ГБР.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.