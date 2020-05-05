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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 10:56 25

В Винницкой области из-за сильного ливня погиб мужчина

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05 мая 2020, 10:56 25
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Непогода затопила дома, дороги и огороды трех районов Винницкой области
Непогода затопила дома, дороги и огороды трех районов Винницкой области

В Гайсинском, Бершадском и Погребищенском районах Винницкой области сильные ливни с градом размыли дороги, затопили домохозяйства и привели к гибели человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области, пишет RegioNews.

В селе Круподеринцы Погребищенского района, во время ливня большим потоком воды и ила смыло с дороги 49-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде по дороге. Бойцы ГСЧС достали погибшего мужчину из заиленной обочину.

Стихия также уничтожила огороды и сады, затопила улицы и дома. Винничанин Александр Оверчук опубликовал видео затопленных и размытых дорог на станции Липовец.

Погода сегодня... Ст. Липовец со стороны с. Чагив (Оратовский р-н) . После грозы с градом.

Опубликовано Александром Оверчуком Воскресенье, 3 мая 2020 г.

Директор Винницкого гидрометцентра Юрий Власов рассказал в сюжете "Суспильне. Винница”, что кратковременные дожди с продержатся в области до конца недели.

Уже с 8-9 мая на территорию Украины придет антициклон. Он принесет с собой ясную погоду и тепло без дождей. Со следующей недели среднесуточная температура превысит +15 градусов.


Винницкая область Винница погода смерть убытки
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