В Винницкой области из-за сильного ливня погиб мужчина

Непогода затопила дома, дороги и огороды трех районов Винницкой области

Непогода затопила дома, дороги и огороды трех районов Винницкой области

В Гайсинском, Бершадском и Погребищенском районах Винницкой области сильные ливни с градом размыли дороги, затопили домохозяйства и привели к гибели человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области, пишет RegioNews.

В селе Круподеринцы Погребищенского района, во время ливня большим потоком воды и ила смыло с дороги 49-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде по дороге. Бойцы ГСЧС достали погибшего мужчину из заиленной обочину.

Стихия также уничтожила огороды и сады, затопила улицы и дома. Винничанин Александр Оверчук опубликовал видео затопленных и размытых дорог на станции Липовец.

Погода сегодня... Ст. Липовец со стороны с. Чагив (Оратовский р-н) . После грозы с градом. Опубликовано Александром Оверчуком Воскресенье, 3 мая 2020 г.

Директор Винницкого гидрометцентра Юрий Власов рассказал в сюжете "Суспильне. Винница”, что кратковременные дожди с продержатся в области до конца недели.

Уже с 8-9 мая на территорию Украины придет антициклон. Он принесет с собой ясную погоду и тепло без дождей. Со следующей недели среднесуточная температура превысит +15 градусов.