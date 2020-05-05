В Винницкой области из-за сильного ливня погиб мужчина
В Гайсинском, Бершадском и Погребищенском районах Винницкой области сильные ливни с градом размыли дороги, затопили домохозяйства и привели к гибели человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области, пишет RegioNews.
В селе Круподеринцы Погребищенского района, во время ливня большим потоком воды и ила смыло с дороги 49-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде по дороге. Бойцы ГСЧС достали погибшего мужчину из заиленной обочину.
Стихия также уничтожила огороды и сады, затопила улицы и дома. Винничанин Александр Оверчук опубликовал видео затопленных и размытых дорог на станции Липовец.
Погода сегодня... Ст. Липовец со стороны с. Чагив (Оратовский р-н) . После грозы с градом.Опубликовано Александром Оверчуком Воскресенье, 3 мая 2020 г.
Директор Винницкого гидрометцентра Юрий Власов рассказал в сюжете "Суспильне. Винница”, что кратковременные дожди с продержатся в области до конца недели.
Уже с 8-9 мая на территорию Украины придет антициклон. Он принесет с собой ясную погоду и тепло без дождей. Со следующей недели среднесуточная температура превысит +15 градусов.
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