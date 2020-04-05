Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинские новости.
Нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов активно продвигал несколько строительных мегапроектов, но ни один из них за 7 лет так и не был реализован.
Об этом говорится в статье "Как министр Чернышов был застройщиком, но ничего не построил" издания Вести.
Журналисты отмечают, что в Харькове и Киеве компании Чернышова планировали построить огромные торговые центры и технологические парки, под что собирали деньги инвесторов, но все эти проекты остались на бумаге.
В частности, Чернышов планировал построить большой трехуровневый торгово-развлекательный центр Levada Mall в самом центре Харькова на проспекте Гагарина, площадью 85 000 кв м. Его сдача в эксплуатацию была запланирована на конец 2015 года. С тех пор, как не трудно посчитать, прошло почти пять лет, но Levada Mall до сих пор существует только на бумаге. Такая же судьба недостроя постигла и еще один харьковский "прожект" Чернышова – ТРЦ Cosmo Mall, планировавшийся в районе рынка "Барабашово". Как сообщил Чернышов в 2016 году, реализация этих проектов "временно приостановлена".
Следующую свою большую стройку Чернышов задумал уже в столице. В 2013 году, компании Чернышова начали продвигать мегапроект "Киевская бизнес-гавань". На территории столичной Троещины в более чем 300 га планировалось соорудить целый деловой "город в городе" с 20 тысячами новых рабочих мест.
"В 2013 года КГГА во главе с Александром Поповым даже подписала с Чернышовым договор о намерениях. Причем сделано это было с особой помпой в присутствии тогдашнего премьер-министра Николая Азарова", - пишет издание Вести.
Впрочем, идея троещинской "Бизнес гавани" все еще жива и получила одобрение следующего мэра Киева Виталия Кличко. В 2017 году пресс-служба КГГА сообщала, что идея "Бизнес гавани" реанимирована. А в 2019 году, когда Чернышов из простого бизнесмена превратился в председателя Киевской облгосадминистрации, в подготовленном Кличко генеральном плане столицы оказалась и "Бизнес-гавань" вместе с новыми рабочими местами.
"Также Чернышов предлагал столичной власти чуть более скромный, но тоже грандиозный план по строительству Asia Trade & Technology Park. По сути, он должен был бы стать огромным базаром китайских товаров, под который нынешний министр рассчитывал привлечь китайских же инвесторов, однако за последние семь лет ни Бизнес-гавань, ни Asia Trade не продвинулись в реализации", - отмечает издание Вести.
Учитывая, что все большие проекты нынешнего министра развития территорий так и остались на бумаге, некоторые эксперты побаиваются, что на самом деле компании Чернышова ничего строить не собираются, а все эти проекты нужны лишь для того, чтобы получить от государства льготы и преференции.
В свою очередь, ряд изданий высказывают осторожное предположение, что подобные "Бизнес-гавани" строительные мега-проекты могут вообще быть экономической аферой, которая преследует целью "получить под эти прожекты землю и деньги – а потом кинуть и инвесторов, и киевскую власть", о чем, например, пишет "Антикор".
"Ни один проект Чернышова за семь лет его активной деятельности как застройщика, не смотря на весь их размах и огромные амбиции, не просто не был реализован, но даже не стартовал, должно заставить задуматься, а соответствуют ли реальные способности Чернышова его амбициям и, что самое главное, амбициям государства. Не получится ли так, что вся его деятельность на посту министра развития общин и территорий принесет такой же нулевой результат, как и его строительные проекты", - говорится в статье.
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