МВФ не будет заключать с Украиной долгосрочную программу сотрудничества

Теперь стороны обсуждают программу на срок в 18 месяцев

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Теперь стороны обсуждают программу на срок в 18 месяцев

Представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга заявил, что Международный валютный фонд отказался подписывать с Украиной программу сотрудничества на три года, и сосредоточился на обсуждении программы на 18 месяцев.

Об этом сообщает издание Reuters, передает RegioNews.

Как сообщил Райс, с украинской стороной обсуждают 18-месячную резервную программу в рамках механизма Stand-by, которая поможет оперативно и функционально реагировать на пандемию коронавируса.

По его словам, от начала 2020 года Международный валютный фонд обсуждал с Украиной расширенную программу на три года.

Причиной такого изменения стала "беспрецедентная неопределенность, связанная с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".

Также, как сообщил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, было заменено руководителя миссии МВФ в Украине.

Им стала гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, которая с 1 мая изменила Рона ван Родена на этом посту.

Ранее она возглавляла миссии в Молдове и Северной Македонии.

По словам Люнгмана, Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное выделение для Украины 150 млн долларов.

В 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.

Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.