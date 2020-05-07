МВФ не будет заключать с Украиной долгосрочную программу сотрудничества
Представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга заявил, что Международный валютный фонд отказался подписывать с Украиной программу сотрудничества на три года, и сосредоточился на обсуждении программы на 18 месяцев.
Об этом сообщает издание Reuters, передает RegioNews.
Как сообщил Райс, с украинской стороной обсуждают 18-месячную резервную программу в рамках механизма Stand-by, которая поможет оперативно и функционально реагировать на пандемию коронавируса.
По его словам, от начала 2020 года Международный валютный фонд обсуждал с Украиной расширенную программу на три года.
Причиной такого изменения стала "беспрецедентная неопределенность, связанная с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".
Также, как сообщил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, было заменено руководителя миссии МВФ в Украине.
Им стала гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, которая с 1 мая изменила Рона ван Родена на этом посту.
Ранее она возглавляла миссии в Молдове и Северной Македонии.
По словам Люнгмана, Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.
Напомним, Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное выделение для Украины 150 млн долларов.
В 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.
Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.
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