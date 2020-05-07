17:04  07 мая
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
16:11  07 мая
В Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов
15:01  07 мая
В Украине возобновили работу более 500 рынков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 мая 2020, 19:08 27

МВФ не будет заключать с Украиной долгосрочную программу сотрудничества

Читайте також
українською мовою
07 мая 2020, 19:08 27
Читайте також українською мовою
Теперь стороны обсуждают программу на срок в 18 месяцев
Фото: flickr
Теперь стороны обсуждают программу на срок в 18 месяцев

Представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга заявил, что Международный валютный фонд отказался подписывать с Украиной программу сотрудничества на три года, и сосредоточился на обсуждении программы на 18 месяцев.

Об этом сообщает издание Reuters, передает RegioNews.

Как сообщил Райс, с украинской стороной обсуждают 18-месячную резервную программу в рамках механизма Stand-by, которая поможет оперативно и функционально реагировать на пандемию коронавируса.

По его словам, от начала 2020 года Международный валютный фонд обсуждал с Украиной расширенную программу на три года.

Причиной такого изменения стала "беспрецедентная неопределенность, связанная с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимостью сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".

Также, как сообщил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, было заменено руководителя миссии МВФ в Украине.

Им стала гражданка Болгарии Иванна Владкова Голлар, которая с 1 мая изменила Рона ван Родена на этом посту.

Ранее она возглавляла миссии в Молдове и Северной Македонии.

По словам Люнгмана, Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное выделение для Украины 150 млн долларов.

В 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.

Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.


Украина МВФ экономика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ООН требует от Украины открыть границы с "ЛДНР”
07 мая 2020, 15:42
В Киеве от коронавируса умерли 29 человек, всего зарегистрировано 1675 больных
07 мая 2020, 13:42
Украину накрыла непогода: в Карпатах выпало 15 см снега
07 мая 2020, 10:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 мая 2020, 22:01
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Все досье »