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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 15:42 26

ООН требует от Украины открыть границы с "ЛДНР”

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07 мая 2020, 15:42 26
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Представитель ООН призвал Украину открыть границу с "ДНР” и "ЛНР”
Фото: Pixabay
Представитель ООН призвал Украину открыть границу с "ДНР” и "ЛНР”

Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу требует от украинской власти открыть линию разграничения между подконтрольными ВСУ территориями и ОРДЛО, чтобы не нарушать права мирных жителей

Об этом Матеу сообщил Deutsche Welle, передает RegioNews.

"До карантина 36 населенных пунктов не имели транспортного сообщения с внешним миром. Теперь, как мы выяснили, таких уже 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. Ведь из-за карантина никуда ездить нельзя”, – сказал Матеу.

Добавил, что из-за закрытия границ пострадали и те украинцы, которые постоянно проживают на подконтрольной территории, а в оккупированные Луганскую и Донецкую области поехали, чтобы посетить родственников и теперь не могут вернуться.

Представитель ООН призвал правительство отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц, которые отправляются за пенсией.

Как писали RegioNews ранее, проведение выборов на оккупированной части Донбасса можно будет обсуждать только после выполнения Россией части Минских договоренностей, касающейся безопасности,в том числе после восстановления контроля Украины над государственной границей.


ООН Украина Донецкая область Луганская область Донбасс
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