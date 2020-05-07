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07 мая 2020, 10:49 12

Украину накрыла непогода: в Карпатах выпало 15 см снега

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07 мая 2020, 10:49 12
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Во многих районах прошли дожди, объявлено штормовое предупреждение
pixabay.com
Во многих районах прошли дожди, объявлено штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают, что днем сильные дожди пройдут в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской и в Винницкой областях. Также в течение суток в западных областях сильные порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет Regionews.

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сегодня ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В то же время в Карпатах царит метель, выпало 15 см снега, а днем ожидается ​​умеренный мокрый снег.

"7 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°С, ветер северо-западный 15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20 м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на юге и востоке страны пройдут небольшие дожди. Кроме того, в большинстве районов восточных, Запорожской, Одесской, Николаевской областей и местами в Днепропетровской области остается высокий уровень пожарной опасности.

По прогнозам Гидрометцентра, за сутки выпадет от 15 до 49 мм осадков, что почти равно средней месячной норме для мая.

Дождливить в столице начало еще 6 мая. До начала осадков гидрослужбы КК "Киевавтодор" выехали на проблемные места. Последствия непогоды ликвидируют 72 единицы спецтранспорта.

Локальные подтопления, которые возникли, на улицах Лагерной и Стеценко удалось ликвидировать.

Самые проблемные места (улицы возле станции метро "Левобережная", тоннель на ул. Е.Телиги возле станции метро "Дорогожичи", площадь Победы, улица Вересневая) - без подтоплений.

Как ранее сообщалось, в Черновцах непогода повалила деревья и повредила здания и машины.


непогода погода Украина снег
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