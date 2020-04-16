Зеленский заявил, что начался обмен пленными

Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц начался утром 16 апреля

Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц начался утром 16 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Отмечается, что в Украину вернутся 19 граждан нашего государства, которые содержались в плену на временно оккупированных территориях ОРДЛО.

Зеленский отметил, что из-за карантинных ограничений, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Известно, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Офисе Президента, продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что украинская сторона ожидает очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО в два ближайших рабочих дня перед Пасхальными праздниками.

Также сообщалось, что обмен удерживаемыми лицами с так называемым "ЛНР" и "ДНР" может состояться завтра 16 апреля.