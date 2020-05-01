В Киеве почти полторы тысячи больных коронавирусом - Кличко

Столица остается среди лидеров по заболеваемости в Украине

Фото: flickr

Столица остается среди лидеров по заболеваемости в Украине

По состоянию на 1 мая в Киеве 1453 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус в 52 человек, 11 из них - медики.

Заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, а также 5 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

За минувшие сутки вылечились 5 человек, всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек.

Кличко также сообщил, что в Киеве 2 общежития закрыли на карантин, там обнаружили очаги заболевания. Речь идет об общежитиях на улице Бажова (обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал) и на Бойчука (5 больных, среди контактных лиц - все жители общежития).

В зданиях обоих общежитий проводят дезинфицирующие мероприятия, больных госпитализировали в больницу. Все, кто с ними контактировал, находятся на самоизоляции под контролем медиков.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.