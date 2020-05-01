Минздрав считает, что с 11 мая можно смягчать карантин
По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине наблюдается благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начинать отменять карантинные ограничения.
Об этом он сообщил во время брифинга в пятницу, 1 мая, передает RegioNews.
Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы ежедневно анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая", - сказал Степанов.
По его словам, Украина смогла избежать пиковой заболеваемости, поэтому ситуация позволяет постепенно выходить из карантина.
Он также отметил, что власть понимает усталость людей.
11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация", - добавил министр.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
В Киеве 1453 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, столица остается среди лидеров по заболеваемости в Украине.
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