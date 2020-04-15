Будущий обмен пленными официально подтвердили в правительстве
Об этом передает RegioNews со ссылкой на комментарий вице-премьер - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представителя Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Резникова, который он дал изданию "Интерфакс-Украина”.
"У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней - четверга и пятницы. Мы дуем на воду и надеемся, что он состоится до Пасхальных праздников, в эти дни. Мы стараемся максимально ускориться, сделать то, что зависит от нас, и будем готовы", - сообщил он.
Также Резников отметил, что основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау о том, что все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые моменты, о которых договорились на последнем заседании ТКГ, были достигнуты.
"Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Там они будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами зв'связи для общения с родными и близкими хотя бы через відеозв'связь", - рассказал он.
Как сообщалось ранее, обмен удерживаемыми лицами с так называемым "ЛНР" и "ДНР" может состояться завтра 16 апреля.
Предоставляем Денисова анонсировала обмен пленными на этой неделе. По ее словам, после освобождения все, кто вернутся, пройдут обов'язкову двухнедельную обсервацию в порядке, утвержденном Министерством охраны здоровья'я и главным санитарным врачом.
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