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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 13:07 29

Правительство опубликовало решение об открытии рынков в Украине

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30 апреля 2020, 13:07 29
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Обязательным условием их работы является соблюдение всех правил безопасности
Фото: Кабмин
Обязательным условием их работы является соблюдение всех правил безопасности

Кабинет министров Украины опубликовал постановление № 313 от 29 апреля 2020 года об открытии продовольственных рынков в Украине.

Соответствующий документ размещен на правительственном портале, передает RegioNews.

Согласно постановлению, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.

Также Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением продуктовыми рынками противоэпидемических требований.

Обязательным является присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведения ими внеплановых проверок.

Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.

Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.


коронавирус Кабмин карантин Денис Шмыгаль рынки
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