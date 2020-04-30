Правительство опубликовало решение об открытии рынков в Украине
Кабинет министров Украины опубликовал постановление № 313 от 29 апреля 2020 года об открытии продовольственных рынков в Украине.
Соответствующий документ размещен на правительственном портале, передает RegioNews.
Согласно постановлению, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.
Также Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить проведение ежедневных внеплановых проверок за соблюдением продуктовыми рынками противоэпидемических требований.
Обязательным является присутствие не менее двух инспекторов на каждом рынке в течение всего времени его работы и проведения ими внеплановых проверок.
Напомним, работа продовольственных рынков в Украине была ограничена в середине марта после введения карантина. 27 апреля в ряде областей Украины прошли акции с требованием восстановить их работу.
Кабминет министров во время заседания 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков в Украине 1 мая в условиях карантина.
- 15:38 30 апреля Оператор ГТС: нынешний транзитный договор с РФ - последний
- 15:37 30 апреля В Ужгороде подпольно открывают парикмахерские, кафе, салоны, - журналист
- 15:31 30 апреля В Кировоградской области разоблачили подполковника-коррупционера
- 15:23 30 апреля В Одессе пророссийские активисты готовили провокации на 2 мая
- 14:46 30 апреля В Хмельницком ищут деньги на зарплату врачам-инфекционистам
- 14:42 30 апреля Антисептика с государственных заводов больше не будет: нужен закон
- 14:40 30 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
- 15:48 24 апреля Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
- 12:30 26 апреля Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?