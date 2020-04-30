Уряд опублікував рішення про відкриття ринків в Україні

Обов'язковою умовою їх роботи є дотримання всіх правил безпеки

Фото: Кабмін

Обов'язковою умовою їх роботи є дотримання всіх правил безпеки

Кабінет міністрів України опублікував постанову № 313 від 29 квітня 2020 року про відкриття продовольчих ринків в Україні.

Відповідний документ розміщено на урядовому порталі, передає RegioNews.

Згідно із постановою, дозволяється робота продуктових ринків за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених головним санітарним лікарем України.

Також Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів протягом дії карантину має забезпечити проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням продуктовими ринками протиепідемічних вимог.

Обов'язковою є присутність не менше двох інспекторів на кожному ринку протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок.

Нагадаємо, роботу продовольчих ринків в Україні було обмежено в середині березня після запровадження карантину. 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відновити їхню роботу.

Кабмінет міністрів під час засідання 29 квітня дозволив роботу продовольчих ринків в Україні 1 травня в умовах карантину.