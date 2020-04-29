В Одесской области коронавирусом заболели еще 13 человек
В Одесской области подтвердилось заболевание коронавирусом еще у 13 человек. Об этом в Facebook сообщает председатель ОГА Максим Куцый, передает RegioNews.
Сообщается, что десять из них — жители Одессы, двое человек из Измаила и один пациент с Килии. Общее количество подтвержденных случаев — 261.
"Есть и хорошие новости. На сегодня зафиксировано уже 14 выздоровевших пациентов. Вылечился 75 летний одессит. Желаю ему крепкого здоровья, а остальным пациентам — скорейшего выздоровления", - сообщил он.
Стоит добавить, что вчера, 28 апреля, в Одесскую область прибыла новая партия средств индивидуальной защиты для врачей, а именно защитные костюмы двух типов, респираторы, бахилы и маски.
Максим Куцый сообщил, что ценный груз сразу передали в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Одесского клинического медицинского центра.
Кроме того, в мэрии Одессы сообщили, что два бокса-изолятора для перевозки больных с COVID-19 передали в Одесскую городскую инфекционную больницу и Городскую клиническую больницу №1 (Еврейскую).
Оборудование для клиник приобрел один из коммерческих банков.
По словам главврача ГКБ №1 Евгения Григорьева, особую актуальность такие боксы имеют для машин экстренной и неотложной медицинской помощи. Однако их роль существенна и для лечебно-профилактических учреждений, так как боксы позволяют без угрозы заражения персонала транспортировать пациентов с инфекционными заболеваниями между отделениями или в другие медучреждения, а также проводить исследования с помощью диагностического оборудования.
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