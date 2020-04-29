15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 11:07 8

В Дрогобыче Львовской области открыли книжные и строительные магазины

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 11:07 8
Читайте також українською мовою
Председатель Львовской ОГА возмутился решению комиссии Дрогобычского горсовета
Фото из открытых источников
Председатель Львовской ОГА возмутился решению комиссии Дрогобычского горсовета

"Считаю недопустимым, когда местные комиссии ТЭБ и ЧС нарушают карантинные мероприятия и восстанавливают работу учреждений, функционирование которых запрещено. Речь идет о вчерашнем решении комиссии в Дрогобыче", - сообщает председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он осудил соответствующее решение комиссии и призвал членов комиссии и городского главу Дрогобыча Тараса Кучму придерживаться карантинных мероприятий.

Вчера, 28 апреля, на сайте Дрогобычского горсовета появилось сообщение о возобновлении работы строительных и книжных магазинов. Заведения могут работать только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и выполнении правил торговли во время карантина.

В Дрогобыче откроют и часть других магазинов, они смогут возобновить работу только после обязательного представления декларативного заявления о начале работы заведения.

Напомним, во Львовской области зафиксировано 13-й летальный случай от COVID-19.

Чиновника Львовской ОГА уличили в хищении 1,3 млн гривен. Исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили на схеме присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.


коронавирус карантин Львов Львовщина
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
29 апреля 2020, 09:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от COVID-19
28 апреля 2020, 22:22
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »