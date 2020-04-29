В Дрогобыче Львовской области открыли книжные и строительные магазины
"Считаю недопустимым, когда местные комиссии ТЭБ и ЧС нарушают карантинные мероприятия и восстанавливают работу учреждений, функционирование которых запрещено. Речь идет о вчерашнем решении комиссии в Дрогобыче", - сообщает председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Он осудил соответствующее решение комиссии и призвал членов комиссии и городского главу Дрогобыча Тараса Кучму придерживаться карантинных мероприятий.
Вчера, 28 апреля, на сайте Дрогобычского горсовета появилось сообщение о возобновлении работы строительных и книжных магазинов. Заведения могут работать только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и выполнении правил торговли во время карантина.
В Дрогобыче откроют и часть других магазинов, они смогут возобновить работу только после обязательного представления декларативного заявления о начале работы заведения.
Напомним, во Львовской области зафиксировано 13-й летальный случай от COVID-19.
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