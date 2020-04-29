У Києві підприємці протестують проти карантину
Зранку 29 квітня, попри карантин, під будівлею Уряду розпочалась акція протесту представників малого бізнесу проти обмежень, зокрема за відновлення роботи продовольчих ринків.
Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас”, передає RegioNews.
Під будівлею Уряду перебуває декілька сотень протестувальників, вони вимагають завершити карантин 1 травня і забезпечити рівні вимоги до роботи для всіх торгових мереж.
Люди приїхали на автомобілях і заблокували проїзд через вулицю Грушевського.
Після спроби евакуаторів прибрати автомобілі протестувальників, відбулася штовханина з працівниками поліції.
Згодом учасники акції звільнили смугу руху, щоб їх автомобілі не евакуювали.
Сьогодні має відбутись засідання Кабінету міністрів. Згідно із порядком денним засідання, який опублікований на Урядовому порталі, буде розглядатися питання відкриття продовольчих ринків.
Нагадаємо, роботу продовольчих ринків в Україні було обмежено в середині березня після запровадження карантину. 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відновити їхню роботу.
Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків.
На засіданні Кабміну 29 квітня будуть розглядати питання послаблення карантинних обмежень, зокрема відновлення діяльності продовольчих ринків.
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