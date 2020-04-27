В Чернобыльской зоне пожары продолжаются, а в Житомирской области огонь удалось локализовать
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По информации ведомства, все усилия направлены на локализацию двух очагов огня у сел Кривая Гора и Рудьки, где продолжается тление пней, остатков древесины и торфяников.
Кроме того, тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ обустраивает противопожарные разрывы, в общем создано 998 км минерализованных полос.
В ГСЧС добавили, что к тушению привлечено 1059 человек и 234 единицы техники, авиация ГСЧС от начала работ сбросила 5 тысяч 130 тонн воды.
В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы, спасатели помогают работникам Словечанского лесничества в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.
К тушению привлечены 626 человек и 88 единица техники, из них от ГСЧС 58 человека личного состава и 13 единиц техники. 26 апреля в 14 час. 20 мин. Пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества локализован, - говорится в сообщении.
Также в Житомирской области подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.
Напомним, 26 апреля по всей Украине объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
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