В Чернобыльской зоне пожары продолжаются, а в Житомирской области огонь удалось локализовать

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор четыре лесничества

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В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор четыре лесничества

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews. По информации ведомства, все усилия направлены на локализацию двух очагов огня у сел Кривая Гора и Рудьки, где продолжается тление пней, остатков древесины и торфяников. Кроме того, тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ обустраивает противопожарные разрывы, в общем создано 998 км минерализованных полос. В ГСЧС добавили, что к тушению привлечено 1059 человек и 234 единицы техники, авиация ГСЧС от начала работ сбросила 5 тысяч 130 тонн воды. В Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы, спасатели помогают работникам Словечанского лесничества в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единица техники, из них от ГСЧС 58 человека личного состава и 13 единиц техники. 26 апреля в 14 час. 20 мин. Пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества локализован, - говорится в сообщении. Также в Житомирской области подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. Напомним, 26 апреля по всей Украине объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

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