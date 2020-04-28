В Институте рака вскрыли миллионные схемы

Нарушения выявил внутренний аудит, к проверке подключились правоохранители

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Нарушения выявил внутренний аудит, к проверке подключились правоохранители

Руководство Национального института рака заявило о незаконных операциях, общая сумма которых исчисляется в миллионах гривен. При этом, как следует из слов исполняющего обязанности руководителя НИР Александра Яцыны, аудит еще не завершен, сообщает RegioNews.

Глава Института рака не стал называть конкретных фамилий. Также не упоминал он и о специфике коррупционных схем. Впрочем, Яцына заявил о существенном сопротивлении "старой системы”. По его словам, в период проверки его команда столкнулась с угрозами, шантажом, клеветой и фальсификациями фактов. И это - всего лишь за те две недели, что Яцына занимает должность главы НИР.

Что же касается обнаруженных фактов хищений, то ими занялись сотрудники СБУ и прокуратуры.

Отметим, правоохранители интересуются Национальным институтом рака не впервые. Ранее учреждение оказывалось в центре коррупционных скандалов, связанных с госзакупками.