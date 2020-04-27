В общежитии под Киевом зафиксировали новую вспышку коронавируса
Массовое заболевание COVID-19 зафиксировали в Петропавловской Борщаговке. Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает RegioNews. Как отметили чиновники, болезнь обнаружили случайно.
Одному из студентов стало плохо, хотя никаких симптомов коронавируса у него не было. Парень обратился к врачам, и ПЦР-тест подтвердил наличие болезни. Начали проверку всех, с кем контактировал зараженный. По состоянию на 27 апреля сделали 20 тестов. Положительный результат обнаружен еще у пяти студентов и у коменданта. В целом же в общежитии находится 152 человека. В основном это студенты-иностранцы, обучающиеся в частном высшем учебном заведении.
Киевская ОГА заверила, что принимает все необходимые меры. Общежитие изолировали и провели дезинфекцию, ограничив передвижение жильцов между этажами. Студентам ежедневно делают температурный скрининг.
Напомним, за сутки количество больных COVID-19 в столице выросло до 1220 человек. В области этот показатель составляет 570 человек.
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