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27 апреля 2020, 22:24 33

В общежитии под Киевом зафиксировали новую вспышку коронавируса

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27 апреля 2020, 22:24 33
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Болезнь обнаружили сразу у семи человек, находившихся в студенческом общежитии
pixabay
Болезнь обнаружили сразу у семи человек, находившихся в студенческом общежитии

Массовое заболевание COVID-19 зафиксировали в Петропавловской Борщаговке. Об этом сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации, передает RegioNews. Как отметили чиновники, болезнь обнаружили случайно.

Одному из студентов стало плохо, хотя никаких симптомов коронавируса у него не было. Парень обратился к врачам, и ПЦР-тест подтвердил наличие болезни. Начали проверку всех, с кем контактировал зараженный. По состоянию на 27 апреля сделали 20 тестов. Положительный результат обнаружен еще у пяти студентов и у коменданта. В целом же в общежитии находится 152 человека. В основном это студенты-иностранцы, обучающиеся в частном высшем учебном заведении.

Киевская ОГА заверила, что принимает все необходимые меры. Общежитие изолировали и провели дезинфекцию, ограничив передвижение жильцов между этажами. Студентам ежедневно делают температурный скрининг.

Напомним, за сутки количество больных COVID-19 в столице выросло до 1220 человек. В области этот показатель составляет 570 человек.


коронавирус Киев карантин Киевская область
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