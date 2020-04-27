Судьи получили уже более 20 исков к Кабмину из-за карантина

Украинцы хотят гулять в парках и ходить в рестораны

Facebook: Окружной административный суд города Киева

Украинцы хотят гулять в парках и ходить в рестораны

За неполный месяц в Окружном админсуде зарегистрировали 22 обращения из-за установленных Кабмином ограничений. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. При этом почти в половине случаев судьи уже начали разбирательства, передает RegioNews

В суде сообщили, что истцами являются физические лица, общественные организации и адвокатские объединения. Все они требуют отменить или постановление КМУ от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” целиком, или хотя бы его отдельные положения (запрет посещать парки, запрет на работу заведений общепита, запрет регулярных перевозок и тому подобное).

По десяти из поданных исков открыли административные производства и столько же отложили для устранения недостатков. Еще в двух случаях решение об открытии производства находится на рассмотрении.

Напомним, жесткий карантин по всей стране ввели в начале апреля.