Судьи получили уже более 20 исков к Кабмину из-за карантина
За неполный месяц в Окружном админсуде зарегистрировали 22 обращения из-за установленных Кабмином ограничений. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. При этом почти в половине случаев судьи уже начали разбирательства, передает RegioNews
В суде сообщили, что истцами являются физические лица, общественные организации и адвокатские объединения. Все они требуют отменить или постановление КМУ от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” целиком, или хотя бы его отдельные положения (запрет посещать парки, запрет на работу заведений общепита, запрет регулярных перевозок и тому подобное).
По десяти из поданных исков открыли административные производства и столько же отложили для устранения недостатков. Еще в двух случаях решение об открытии производства находится на рассмотрении.
Напомним, жесткий карантин по всей стране ввели в начале апреля.
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